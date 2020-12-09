Португалия - лучший туристический бренд в Европе и третий в мире

Награда завоевана в категории «Продвижение туризма». Это первая награда, отметившая работу по созданию бренда страны в период пандемии.

Португалия возглавляет европейский рейтинг лучших стран по продвижению туризма, а также занимает третье место в мире после ОАЭ и Австралии. Согласно Execute Digest, управление брендом во время кризиса Covid-19 было важным фактором при голосовании жюри.

Луиш Араужу, президент Turismo de Portugal, заявил, что «мы с особой гордостью видим, что работа Turismo de Portugal получила признание за рубежом, особенно в этот исключительный год».

«Ввиду препятствий, которые повлияли на нашу отрасль, Turismo de Portugal с самого начала реализовывала меры по минимизации воздействия временного снижения уровня туристического спроса, делая ставки на продвижение. Мы сообщали людям, что Португалия остается аутентичной, разнообразной, привлекательной, всеобъемлющей и безопасной. Она рада гостям, уважает различия и сегодня, более чем когда-либо, гарантирует каждому, что они могут путешествовать по стране безопасно и уверенно», - заключает Луиш Араужу.