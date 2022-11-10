Португалия: лучшим местом для жизни признано Лагоа

Исследование, проведенное Институтом поведенческих технологий (INTEC) дало муниципалитету Лагоа наилучшие оценки в таких областях, как «Туризм; Благосостояние» и «Безопасность, разнообразие и толерантность».

Исследование «Качество жизни в лучших муниципалитетах для проживания» проводилось путем опроса нескольких тысяч граждан.

Данные обрабатывались специалистами под руководством исследователя Мигела Лопеша на юридическом факультете Университета Коимбры (FDUCC).

В исследование, проведенное Институтом поведенческих технологий (INTEC), анализировались такие области, как окружающая среда, экономика, занятость, образование, профессиональная подготовка, идентичность, культура, досуг, мобильность, безопасность дорожного движения, здоровье, урбанизм и жилье.

Эти параметры считаются определяющими факторами для расчета качества жизни на любой территории. Через них формируется понятие «качество жизни», разработанное Всемирной организацией здравоохранения: восприятие индивидуумом своей роли в обществе, в контексте культуры и системы ценностей, в которой они живут, их целей, ожидания, стандартов и проблем.

После учета всех областей исследования и баллов, полученных всеми регионами, Лагоа был признан лучшим муниципалитетом для жизни в Португалии. За ним следуют муниципалитеты Каминья, Браганса, Кашкайш и Помбал.