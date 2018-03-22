Португалия: любимое мясо

Четверг, 22 Март 2018 Португалия Португалия

Португалия: любимое мясо

Обнародованы результаты исследования, проведенного консалтинговой фирмой GfK  по заказу Федерации ассоциаций производителей свинины (FPAS).

Согласно ему, только трое из каждых ста португальцев не включают мясо в свой рацион. При этом потребители отдают предпочтение стейкам из телятины, куриным крыльям и свиным отбивным - в целом на долю этих мясных продуктов приходится более половины (52%) продаж.

Большинство покупателей не интересуются происхождением мяса, которое они покупают, а также не желают сильно переплачивать за качество. Только 29% респондентов, опрошенных в ходе исследования, готовы платить больше за более нежное мясо или произведенное без красителей, консервантов и антибиотиков. В среднем, по данным исследования, каждое домохозяйство тратит 243 евро в месяц на питание, при этом на мясо приходится 29% этих расходов. 51% респондентов заявили, что мясо, которое они покупают больше всего - домашняя птица, 28% отдают предпочтение свинине и только 15% - говядине. 

 

 

В прошлом году сектор произвел около 400 тыс. тонн мяса, удовлетворив 74% потребностей национального рынка. Оборот сектора составил 563 млн евро.

 В то же время, среди трех наиболее употребляемых сортов мясо свинины признали «наименее здоровым» (только 2% респондентов с этим несогласны) и более низкого качества (лишь 8% считают иначе).

По данным Национального института статистики, каждый португалец потребляет в среднем 43,9 кг свинины в год. Численность поголовья свиней в стране составляет около 1,8 миллиона откормочных свиней и 185 тысяч свиней-производителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: любимое мясо

      Обнародованы результаты исследования, проведенного консалтинговой фирмой GfK  по заказу Федерации ассоциаций производителей свинины (FPAS).

      Подробнее

    • Португалия: заснят - не значит защищен

      «Sorria, está a ser filmado» («Улыбайтесь - вас снимают») - таблички с такой надписью или просто изображением видеокамеры можно увидеть в общественном транспорте, банках, магазинах, аэропортах, просто на фасадах домов, одним словом - повсеместно.

      Подробнее

    • Испания - в тройке крупнейших производителей вина

      Несмотря на сокращение производства вина в 2017 году, Испания стала третьей в мире по этому показателю.

      Подробнее

    • В Испании участились кражи на пунктах оплаты дорог

      Водителей призывают проявлять бдительность на пунктах оплаты дорог в Испании в связи с зафиксированными случаями краж из автомобилей.

      Подробнее

    • Италия: на Юге ожидается снег

      Атлантические массы воздуха накрыли Италию, принеся с собой сильные ветры от севера до юга, снег в центре и дожди в южных областях.

      Подробнее

    • Италия: наводнение в Кастелламмаре-ди-Стабия

      Грозы и проливные дожди, обещанные метеослужбой, не заставили себя долго ждать и накрыли Неаполь и провинции.

      Подробнее

    • Саркози назвал свою жизнь адом

      Бывший президент Франции Николя Саркози заявил сотрудникам французской прокуратуры, что выдвинутые против него обвинения омрачают его жизнь.

      Подробнее

    • Толстяков выгнали из бизнес-класса

      Полным людям и пассажирам с грудными детьми запретили летать бизнес-классом «Тайских авиалиний».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!