Португалия: любимое мясо

Согласно ему, только трое из каждых ста португальцев не включают мясо в свой рацион. При этом потребители отдают предпочтение стейкам из телятины, куриным крыльям и свиным отбивным - в целом на долю этих мясных продуктов приходится более половины (52%) продаж.

Большинство покупателей не интересуются происхождением мяса, которое они покупают, а также не желают сильно переплачивать за качество. Только 29% респондентов, опрошенных в ходе исследования, готовы платить больше за более нежное мясо или произведенное без красителей, консервантов и антибиотиков. В среднем, по данным исследования, каждое домохозяйство тратит 243 евро в месяц на питание, при этом на мясо приходится 29% этих расходов. 51% респондентов заявили, что мясо, которое они покупают больше всего - домашняя птица, 28% отдают предпочтение свинине и только 15% - говядине.

В прошлом году сектор произвел около 400 тыс. тонн мяса, удовлетворив 74% потребностей национального рынка. Оборот сектора составил 563 млн евро.

В то же время, среди трех наиболее употребляемых сортов мясо свинины признали «наименее здоровым» (только 2% респондентов с этим несогласны) и более низкого качества (лишь 8% считают иначе).

По данным Национального института статистики, каждый португалец потребляет в среднем 43,9 кг свинины в год. Численность поголовья свиней в стране составляет около 1,8 миллиона откормочных свиней и 185 тысяч свиней-производителей.