Португалия: людей без семейного врача стало на 29 процентов больше

Число португальцев без семейного врача за год увеличилось на 29% и достигло почти 1,7 млн ​​из-за выхода медиков на пенсию и отсутствия у Национальной службы здравоохранения (SNS) возможностей для привлечения специалистов.

По данным портала SNS, в апреле 2022 года в общей сложности 1 299 016 миллионов пользователей не имели назначенного семейного врача, а год спустя это число увеличилось до 1 678 226 человек.

Ввиду этого, по официальным данным, количество пользователей, наблюдаемых у этих специалистов по общей и семейной медицине, сократилось с 9,1 миллиона до чуть более 8,8 миллиона за тот же период.

Для президента Португальской ассоциации общей и семейной медицины (APMGF) Нуно Жасинту такая ситуация связана одновременно с волной отставок специалистов, имевшей место в последние годы, и с недостаточной привлекательностью SNS для недавних выпускников.

Столкнувшись с этими двумя факторами, «вся система, которая должна быть основана на первичной медико-санитарной помощи, смещает акцент на больницы и службы неотложной помощи, которым также не хватает человеческих ресурсов и которые не предназначены для такого типа реагирования», - сказал Нуно Жасинту.

Отсутствие семейных врачей, предупредил Нуно Жасинто, вынуждает пользователей получать доступ к SNS «через место, куда им не следует входить» - больницы, искажает всю систему и в целом перегружает медицинских работников.

Исследование Педро Пита Барроса и Эдуардо Кошта о кадровых ресурсах в сфере здравоохранения, опубликованное в феврале этого года, показывает, что примерно каждый четвертый врач старше 65 лет, а это старение класса, в результате которого около 5000 сотрудников выйдут на пенсию к 2030 году.

По словам исполнительной власти, нехватка специалистов в области общей и семейной медицины в основном затрагивает регион Лиссабона и долины Тежу, Алгарве и Алентежу, но президент APMGF предупредил, что нехватка уже ощущается в Центре и даже в Север, где раньше недостатка во врачах не было.

Правительство открыло все 978 вакансий по общей и семейной медицине, чтобы удержать недавних выпускников, а также привлечь специалистов, которые не числятся в SNS.