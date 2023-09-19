Португалия: люди с минимальной зарплатой продолжат не платить IRS

Большинство работников, получающих национальную минимальную заработную плату, продолжат не платить IRS в следующем году.

Это произойдет несмотря на то, что правительство пересмотрело модель минимального существования, не связав ее обновление с эволюцией гарантированной минимальной ежемесячной заработной платы.

Как и ожидалось, с 2024 года порогом освобождения от налогов будет индекс социальной поддержки, а не национальная минимальная заработная плата.

Тот факт, что работники, получающие национальную минимальную заработную плату, должны будут подать декларацию IRS в 2024 году, не означает, что они будут платить налоги.

Это связано с тем, что налоговые вычеты могут привести к нулевому налогообложению, сообщает министерство финансов.

Важно объяснить, что минимальный уровень существования соответствует минимальному уровню дохода, гарантированному каждому налогоплательщику после применения налогов, то есть всякий раз, когда доход после налогообложения оказывается ниже этого минимума, государство отказывается от налога.