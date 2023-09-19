Португалия: люди с минимальной зарплатой продолжат не платить IRS

Вторник, 19 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: люди с минимальной зарплатой продолжат не платить IRS

Минимальная заработная плата вырастет до 810 евро в 2024 году. Правительство гарантирует, что большинство будет продолжать не платить IRS.

Большинство работников, получающих национальную минимальную заработную плату, продолжат не платить IRS в следующем году.

Это произойдет несмотря на то, что правительство пересмотрело модель минимального существования, не связав ее обновление с эволюцией гарантированной минимальной ежемесячной заработной платы.

Как и ожидалось, с 2024 года порогом освобождения от налогов будет индекс социальной поддержки, а не национальная минимальная заработная плата.

Тот факт, что работники, получающие национальную минимальную заработную плату, должны будут подать декларацию IRS в 2024 году, не означает, что они будут платить налоги.

Это связано с тем, что налоговые вычеты могут привести к нулевому налогообложению, сообщает министерство финансов.

Важно объяснить, что минимальный уровень существования соответствует минимальному уровню дохода, гарантированному каждому налогоплательщику после применения налогов, то есть всякий раз, когда доход после налогообложения оказывается ниже этого минимума, государство отказывается от налога.

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