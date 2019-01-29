Португалия: лже-сотрудники Собеса

В нем говорится о случаях мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Собеса. «Мишенями», как правило, выступают пожилые люди, проживающие в отдаленных районах.

Причем злоумышленники под видом работников SS приходят к ним на дом.

В некоторых случаях они сообщают о наличии некой премии, но для того чтобы ее получить - нужно знать серийные номера банкнот, хранящихся в доме, в результате чего жертвы вынуждены показать все деньги, что у них есть.

В других случаях лже-инспекторы заявляли, что «граждане были оштрафованы за что-либо, и вынуждали оплатить сумму «на месте» наличными, или даже принуждали снять деньги в банкомате для выплаты «долгов»».

SS разъясняет, что «не присуждает никаких премий и призов и тем более у них нет сотрудников, которые приходят к людям на дом, чтобы запросить или собрать какую-либо денежную сумму».

В этих случаях необходимо немедленно обращаться в полицию, настоятельно рекомендует SS.