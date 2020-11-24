Португалия: Made of Lisboa ищет стартапы для Web Summit
Состав делегации Лиссабона в 2020 году будет вдвое больше. Заявки принимаются до 27 ноября.
Made of Lisboa располагает 100 билетами на Web Summit, которые будут вручены техническим стартапам, принадлежащим к предпринимательскому сообществу Лиссабона.
Цель инициативы - «бесплатно пригласить 100 членов технического сообщества на Web Summit», - поясняется в заявлении. В этом году делегация Made of Lisboa вдвое больше, чем обычно.
«Это действие направлено на содействие развитию предпринимательской и инновационной экосистемы Лиссабона и дает возможность стартапам развивать свои проекты и бизнес, а также общаться с потенциальными клиентами и инвесторами во всем мире», - объясняет Маргарида Фигейреду, муниципальный директор департамента экономики и инноваций мэрии Лиссабона.
Крупнейшая в мире конференция по технологиям и предпринимательству Web Summit пройдет с 2 по 4 декабря, причем впервые в полностью виртуальном формате.