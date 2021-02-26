Португалия: Мадейра без Фестиваля цветов и Атлантического фестиваля

Пятница, 26 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра без Фестиваля цветов и Атлантического фестиваля


Фестиваль цветов отложен, а Атлантический фестиваль отменен из-за пандемии.

«Ситуация с пандемией требует осмотрительности в реализации мероприятий, которые связаны с присутствием большого количества людей», - говорится в информации, опубликованной Секретариатом по туризму и культуре Мадейры.

«Фестиваль цветов Мадейры было решено отложить, без перспективы его проведения до конца следующего лета», - говорится в сообщении регионального правительства.

Новая дата будет назначена, как только региональные органы здравоохранения поймут требования, необходимые для его безопасного проведения - как для жителей, так и для посетителей.

Об Атлантическом фестивале Festival do Atlântico - мероприятии, которое обычно проводится в выходные дни июня и состоит из пиромузыкальных шоу в заливе Фуншала - подчеркивается, что «предполагалось отменить запланированное выступление» по тем же причинам.

Секретариат по туризму Мадейры подчеркивает, что «в нынешнем контексте пандемии первостепенное значение действий регионального правительства заключается в охране здоровья населения».

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