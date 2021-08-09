Португалия: Мадейра и Азоры - одни из лучших островов Европы

Понедельник, 09 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра и Азоры - одни из лучших островов Европы

Мадейра занимает 19 место из 70 лучших островных направлений в Европе, а Азорские острова - 31 место.

Проект Momondo составил рейтинг островов, на которых лучше всего провести время в отпуске - теперь, когда ограничения начинают сниматься. Лидируют знаменитые острова Греции, но стоит упомянуть и португальские.

По мнению Момондо, Крит является лучшим островом в Европе. Несмотря на то, что Греция вырвала первое место, Испания выделяется в пятерке лучших. Тенерифе занимает второе место, Лансароте - четвертое, а Гран-Канария замыкает пятерку. Между ними, на третьем месте, расположился Кипр.

Хотя Португалия не входит в первую десятку этого рейтинга из 70 островов, Мадейра и Азорские острова находятся на 19 и 31 месте соответственно. На Азорских островах больше посетителей привлекает остров Санта-Мария, за ним следует Сан-Мигел (32 место). Терсейра заняла 34 место.

Momondo собрал данные с 70 европейских островов по семи категориям: погода, доступность рейсов, цены (отели, аренда автомобилей, рестораны, местная еда и транспорт). Если в общей оценке португальские острова находятся немного выше середины таблицы, то при взгляде на цены они уверенно попадают в первую десятку.

Среди лучших островов для бюджетного отдыха Мадейра занимает восьмую позицию. В этом сегменте недорогого отдыха на Азорских островах Сан-Мигель занимает шестое место, а Санта-Мария - десятое.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)