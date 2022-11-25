Португалия: Мадейра - лучшее направление для круиза

Пятница, 25 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра - лучшее направление для круиза

Мадейра признана лучшим местом для круизов в Европе.

Мадейра - главный победитель World Cruise Awards в категории «Лучшее европейское круизное направление».

В первый раз архипелаг был номинирован спонтанно при организации конкурса, - говорится в заявлении APRAM - Администрации портов автономного региона Мадейра.

По данным APRAM, эта награда была присуждена Мадейре за «постоянную работу, производимую в течение последних нескольких лет», а именно во время пандемии, которая вынуждала «постоянно изобретать и адаптироваться к новым требованиям рынка».

Стандарты безопасности и удобства были созданы для того, чтобы Мадейра могла продолжать привлекать круизные компании во время пандемии.

Также были созданы правила получения знака «Ваш безопасный порт», принятого в 2021 году.

APRAM заявляет, что эти меры позволили укрепить «тесные отношения с различными морскими компаниями и партнерами в этом секторе», что обусловило хорошие результаты, достигнутые Мадейрой.

«Числом круизов, достигнутых в этом году, демонстрируют, что Мадейра является консолидированным и признанным направлением», - уверенно подчеркивает APRAM.

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