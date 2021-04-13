Португалия: Мадейра направила 750 тысяч евро производителям бананов

Средства, направляемые через Управляющую компанию бананового сектора (GESBA), направлены на поддержку производителей бананов в покупке средств защиты растений и удобрений, а также в поддержании и улучшении качества продукции.

«Поддержка предоставляется в зависимости от посевных площадей в 2020 году», - говорится в заявлении Регионального секретариата по сельскому хозяйству и развитию сельских районов.

Помощь, предоставляемая с 2018 года, предусматривает увеличение в зависимости от качества бананов и производства в биологически щадящем режиме.

Банановый сектор Мадейры, производящий более 20 тысяч тонн в год, оказывает жизненно важное экономическое влияние на регион.