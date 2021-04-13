Португалия: Мадейра направила 750 тысяч евро производителям бананов
Около 2850 производителей бананов на Мадейре получили 750 000 евро дополнительной поддержки.
Средства, направляемые через Управляющую компанию бананового сектора (GESBA), направлены на поддержку производителей бананов в покупке средств защиты растений и удобрений, а также в поддержании и улучшении качества продукции.
«Поддержка предоставляется в зависимости от посевных площадей в 2020 году», - говорится в заявлении Регионального секретариата по сельскому хозяйству и развитию сельских районов.
Помощь, предоставляемая с 2018 года, предусматривает увеличение в зависимости от качества бананов и производства в биологически щадящем режиме.
Банановый сектор Мадейры, производящий более 20 тысяч тонн в год, оказывает жизненно важное экономическое влияние на регион.