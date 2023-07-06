Португалия: Мадейра номинирована как лучшее круизное направление

Мадейра, которая является действующим обладателем трофея, в этом году конкурирует с такими направлениями, как Афины, Барселона, Дубровник, Котор, Лондон, Монте-Карло, Ницца, Осло и Рим.

Столица Португалии также номинирована на эту награду.

Эта номинация, по мнению Руи Баррету, регионального секретаря по экономике Мадейры, «доказывает качество работы, проводимой Мадейрой по продвижению региона в качестве круизного направления».

«После получения этой награды в 2022 году, номинация второй год подряд укрепляет нашу уверенность в том, что мы сделали правильные ставки. Инвестиции Мадейры в морскую экономику и качественный туризм были и будут оставаться одним из столпов нашего управления», - гарантирует региональный чиновник.

Следует напомнить, что в сезоне 2022/2023 годов порты Мадейры зарегистрировали перемещение 557 824 пассажиров.

Это в два раза больше, чем 284 056 пассажиров, которые прошли через порты региона в предыдущем сезоне, и представляет собой рост на 104% по сравнению с аналогичным периодом.