Португалия: Мадейра номинирована на звание лучшего круизного направления

Понедельник, 18 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра номинирована на звание лучшего круизного направления

Мадейра номинирована на премию World Cruise Awards в категории лучшего европейского круизного направления.

«Одно только это назначение вызывает у нас глубокое удовлетворение, так как это признание работы, проделанной в регионе в пользу круизного туризма, что позволило Мадейре занять видное место на национальном уровне», - подчеркивает региональный секретарь по экономике Руи Баррето.

Мадейра впервые номинирована на премию World Cruise Awards в категории лучшего европейского круизного направления.

Конкуренцию архипелагу составляют Афины, Барселона, Хорватия, Котор (Черногория), Лиссабон, Лондон, Монако, Ницца (Лазурный берег), Осло и Рим.

Председатель Совета директоров портов автономного региона (APRAM) Паула Кабасу напоминает, что последние два года были «трудными для круизной индустрии из-за пандемии».

По данным APRAM, в 2021 году порт Фуншала был ведущим национальным портом по количеству остановок круизных судов, зарегистрировав 113 остановок, 114 767 пассажиров и 70 815 членов экипажа .

Только в высокий сезон, который начался в октябре и закончился в мае 2022 года, порты Мадейры зарегистрировали 294 остановки, что на 17 больше, чем в сопоставимом сезоне 2018-2019 годов.

Голосование по вручению премии World Cruise Awards, впервые врученной в 2021 году, запланировано на 7 августа этого года. По словам APRAM, эта премия считается «братом» премии World Travel Awards, появившейся в 1993 году.

В этой последней номинации, известной как туристический «Оскар», Мадейра восемь раз получала награду «Лучшее островное направление в Европе » и семь раз - «Лучшее островное направление в мире».

Проголосовать за Мадейру можно по ссылке.

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