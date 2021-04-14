Португалия: Мадейра откроется для туристов в октябре

Среда, 14 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра откроется для туристов в октябре

К этому моменту 70% населения будет вакцинировано.

Правительство Мадейры ожидает, что полное возобновление деятельности состоится в октябре, и в первую неделю этого месяца запланировало проведение Фестиваля цветов, одного из крупнейших туристических праздников в регионе.

Глава региона Мигел Альбукерке подтвердил, что органы здравоохранения планируют к сентябрю вакцинировать 70% населения архипелага - около 260 тысяч человек.

Мигел Альбукерке подчеркнул, что в 2021 году исполнительная власть оптимистична в отношении восстановления и нового цикла в туризме Мадейры. «У нас была пандемия, у нас было сокращение важной для нас деятельности, и в настоящий момент мы возлагаем большие надежды на выздоровление, и, прежде всего, на рынки Германии и Великобритании», - сказал он.

«Я думаю, что у нас есть все условия для того, чтобы уже летом успешно начать принимать туристов», - обнадежил Мигел Альбукерке.

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