Португалия: Мадейра отменяет карнавал-2022

«Региональное правительство Мадейры понимает, что условия безопасности с точки зрения общественного здравоохранения невозможно соблюдать при проведении такого массового мероприятия», - говорится в информации, опубликованной офисом секретаря по туризму и культуре архипелага.

Поэтому исполнительная власть решила отменить празднества, запланированные с 26 февраля по 2 марта.

В связи со сложившейся ситуацией пандемии, региональная исполнительная власть считает отмену запланированных карнавальных мероприятий «правильным решением».

Правительство Мадейры указывает, что «на национальном и даже международном уровне празднования карнавала в 2022 году отменяются или окутаны неопределенностью».