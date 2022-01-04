Португалия: Мадейра отменяет карнавал-2022
Карнавальные гуляния на Мадейре, которые должны были пройти с 26 февраля по 2 марта, отменены из-за пандемии.
«Региональное правительство Мадейры понимает, что условия безопасности с точки зрения общественного здравоохранения невозможно соблюдать при проведении такого массового мероприятия», - говорится в информации, опубликованной офисом секретаря по туризму и культуре архипелага.
Поэтому исполнительная власть решила отменить празднества, запланированные с 26 февраля по 2 марта.
В связи со сложившейся ситуацией пандемии, региональная исполнительная власть считает отмену запланированных карнавальных мероприятий «правильным решением».
Правительство Мадейры указывает, что «на национальном и даже международном уровне празднования карнавала в 2022 году отменяются или окутаны неопределенностью».