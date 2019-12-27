Португалия: Мадейра потратит на новогодний фейерверк миллион евро

Власти Мадейры в этом году планируют организовать грандиозное пиротехническое шоу, стоимостью 1 млн евро. Представление будет длится 8 минут, за это время будут запущены тысячи залпов с моря и суши. Об этом сообщает издание O Minho.



«Традиционно, как и в прошлые годы, шоу будет длиться 8 минут, а кульминационная часть продлится 25 секунд», - рассказал Карлуш Маседу, директор пиротехнической компании Macedo’s Pirotecnia, которой в этом году вновь доверили организацию салютов.



Цвета, выбранные для шоу, включают «апельсиновый, пурпурный, золотой, серебряный и многие другие». По словам Маседу, подготовка к салюту началась еще 9 декабря, в связи с чем на Мадейру было привезено 520 тонн материала. Большая часть залпов будет запущено из центра Фуншала, а также с площадок, расположенных в заливе.