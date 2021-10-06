Португалия: Мадейра признана одним из лучших островов Европы

Среда, 06 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра признана одним из лучших островов Европы

Читатели Condé Nast высоко оценили уникальность португальского архипелага.

Список лучших европейских островов возглавили Хвар (Хорватия), Миконос и Закинф (Греция).

Мадейра заняла четвертое место в рейтинге читателей Condé Nast Travelers Choice, в категории лучших островов Европы.

В конкурсе, разработанном Condé Nast, регион набрал 94,38 балла.

В голосовании приняли участие более 800 тысяч читателей этой публикации, направленной на поощрение лучших путешествий в мире.

Благодаря оценке читателей архипелаг Мадейра опередил такие острова, как Крит и Парос в Греции и Майорка в Испании.

Азорские острова набрали 92,35 балла, заняв 12 место и опередив Сицилию, Сардинию и Капри в Италии и Санторини в Греции.

Выбор читателей Condé Nast Travelers отражает впечатления читателей издания от путешествий, включая отели, курорты, города, страны, острова, поезда, прокат автомобилей, багаж, авиакомпании, аэропорты и круизы.

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