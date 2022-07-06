Португалия: Мадейра против ветхого жилья

Среда, 06 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра против ветхого жилья

Администрация региона увеличивает максимальную поддержку для восстановления ветхого имущества с 15 000 до 20 000 евро.

Правительство Мадейры выделяет эти средства в рамках Программы восстановления ветхого имущества (PRID), сообщил региональный секретарь по оборудованию и инфраструктуре Педру Фину.

Программа PRID оказывает прямую финансовую поддержку нуждающимся семьям без возможности использования банковского кредита для проведения ремонтно-восстановительных работ в пришедшем в упадок жилье.

На сегодняшний день поддержка предоставляется в виде беспроцентных кредитов, а при подтверждении экономической недееспособности семьи может быть невозвратной.

Программа предназначена для малообеспеченных семей, чье жилье нуждается в реставрации и работах по благоустройству, поскольку оно находится в аварийном состоянии или не соответствует достойным условиям проживания, здоровья и комфорта.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)