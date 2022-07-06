Португалия: Мадейра против ветхого жилья
Администрация региона увеличивает максимальную поддержку для восстановления ветхого имущества с 15 000 до 20 000 евро.
Правительство Мадейры выделяет эти средства в рамках Программы восстановления ветхого имущества (PRID), сообщил региональный секретарь по оборудованию и инфраструктуре Педру Фину.
Программа PRID оказывает прямую финансовую поддержку нуждающимся семьям без возможности использования банковского кредита для проведения ремонтно-восстановительных работ в пришедшем в упадок жилье.
На сегодняшний день поддержка предоставляется в виде беспроцентных кредитов, а при подтверждении экономической недееспособности семьи может быть невозвратной.
Программа предназначена для малообеспеченных семей, чье жилье нуждается в реставрации и работах по благоустройству, поскольку оно находится в аварийном состоянии или не соответствует достойным условиям проживания, здоровья и комфорта.