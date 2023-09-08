Португалия: Мадейра - пятый любимый европейский остров

Пятница, 08 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра - пятый любимый европейский остров

Британская туристическая компания Holidu назвала любимые острова жителей Великобритании.

Этот список ранжируется по среднему количеству поисковых запросов в Google по каждому острову в месяц.

В случае равенства количества запросов использовалось количество хэштегов в Instagram с названием острова.

Всего на предмет популярности было проверено 1946 островов.

Самым популярным островом во всей Европе стал Тенерифе, крупнейший из Канарских островов - 165 тыс. поисковых запросов в месяц.

На втором месте находится Лансароте, еще один из Канарских островов, со средним количеством поисковых запросов 135 тыс. в месяц.

На третьем месте - Майорка, самый большой из Балеарских островов Испании, расположенный недалеко от побережья Барселоны.

На четвертом месте - идеальный эллинский курорт Санторини, который ищут в среднем 110 тысяч британцев в месяц и ставят семь миллионов хэштегов в Instagram.

На пятом месте знаменитая португальская Мадейра, набравшая 110 тысяч поисковых запросов, но всего 5,7 млн хэштегов в Instagram, и потому уступившая в борьбе за 4 место.

Далее идут Фуэртевентура, Ибица, Гран-Канария, Корфу и Родос.

Двадцатку лучших завершают итальянские острова Сицилия и Сардиния, за ними следуют греческие острова Крит, Миконос и Кефалония, затем испанская Менорка, французский остров Корсика и, наконец, греческие острова Кос, Закинф и Скиатос.

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