Португалия: Мадейра - рекордсмен!

Среда, 02 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра - рекордсмен!

Сектор размещения туристов на Мадейре зафиксировал самый высокий показатель за месяц.

В сентябре архипелаг посетили около 172 000 гостей, которые провели более 960 000 ночевок.

В оценке, опубликованной Региональным управлением статистики Мадейры (DREM), отмечается, что «хотя число ночевок, зарегистрированное в сентябре 2022 года, было ниже показателей июля и августа того же года, когда порог в один миллион был превышен, это значение соответствует самому высокому значению за сентябрь и третьему по величине месячному рекорду за всю историю».

Данные по этому сектору отражают ежегодные колебания количества гостей более чем на 32,4% и количества ночевок более чем на 25%.

Также, согласно DREM, количество ночевок у жителей страны увеличилось на 16,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года: 205 900 жителей Португалии посетили Мадейру в сентябре.

Что касается иностранных посетителей, то в том же месяце регион принял 754 400 человек, что на 27,7% больше.

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