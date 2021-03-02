Португалия: Мадейра станет главной ставкой в туризме в 2021 году

Вторник, 02 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: Мадейра станет главной ставкой в туризме в 2021 году

Португальская ассоциация туристических агентств APAVT представила приоритетное направление на 2021 год, снова выбрав остров Мадейра.

План продвижения состоит из специальной программы действий, направленной на укрепление известности Мадейры и повышение спроса со стороны клиентов туристических агентств.

Мадейра также была выбрана в 2020 году, но в результате пандемии все программы продвижения были отменены. Поэтому APAVT решил переизбрать Мадейру в этом году, чтобы дать возможность завершить дело, начатое год назад.

«Члены APAVT работают со всеми направлениями, но те, которые выбираются приоритетными, всегда заслуживают особого внимания. Проводятся совместные действия с туроператорами, акции, кампании по связям с общественностью», - заявляет ассоциация.

Напомним, что в 2016 году Мадейра впервые стала приоритетным направлением APAVT, и результаты, как заявил региональный секретарь по туризму и культуре Мадейры Эдуардо Жезуш, были отличные.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)