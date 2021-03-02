Португалия: Мадейра станет главной ставкой в туризме в 2021 году

План продвижения состоит из специальной программы действий, направленной на укрепление известности Мадейры и повышение спроса со стороны клиентов туристических агентств.

Мадейра также была выбрана в 2020 году, но в результате пандемии все программы продвижения были отменены. Поэтому APAVT решил переизбрать Мадейру в этом году, чтобы дать возможность завершить дело, начатое год назад.

«Члены APAVT работают со всеми направлениями, но те, которые выбираются приоритетными, всегда заслуживают особого внимания. Проводятся совместные действия с туроператорами, акции, кампании по связям с общественностью», - заявляет ассоциация.

Напомним, что в 2016 году Мадейра впервые стала приоритетным направлением APAVT, и результаты, как заявил региональный секретарь по туризму и культуре Мадейры Эдуардо Жезуш, были отличные.