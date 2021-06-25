Португалия: Мадейра в британском зеленом списке, но надолго ли?

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс предупредил 25 июня о «возможности перемен» и о понижении таких направлений, как Мадейра, из «зеленого списка» до «желтого списка» британских международных поездок.

Британское правительство объявило в четверг, что Мадейра, Мальта, Испанские и Карибские Балеарские острова, включая Барбадос, и другие заморские территории Великобритании будут добавлены со среды в «зеленый список» международных поездок.

Это означает, что путешественники из этих пунктов назначения освобождаются от карантина по прибытии в Англию - решение, воспроизведенное Шотландией и Северной Ирландией, но не Уэльсом.

Однако Шаппс указал, что из 14 новых направлений только Мальта не включена в «зеленый список под наблюдением», в котором указаны направления, наиболее подверженные риску попадания в «желтый список» из-за более высокого риска.

Этот новый список призван избежать хаоса, когда туристы возвращаются в спешке, когда меняются правила для разных стран, как это произошло с Португалией, когда она перешла из «зеленого списка» в «желтый» в июне.

Израиль и Иерусалим также были перемещены из «зеленого списка» в «зеленый список под наблюдением», а Доминиканская Республика, Эритрея, Гаити, Монголия, Тунис и Уганда перешли из «желтого списка» в «красный».

В настоящее время международные поездки из Великобритании регулируются «системой светофора», которая классифицирует направления в соответствии с эпидемиологическим риском.

В то время как «зеленый список» освобождает путешественников от карантина по прибытии на британскую территорию, «желтый список» требует 10-дневной изоляции, а также двух тестов ПЦР на второй и восьмой день.

«Красный список», страны которого представляют высокий риск из-за распространения новых вариантов коронавируса, требует 10-дневного карантина в назначенном отеле в дополнение к двум тестам ПЦР, а поездки по несущественным причинам по этим направлениям запрещены.