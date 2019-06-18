Португалия: Мадонна планирует оставаться в Лиссабоне

Американская поп-дива Мадонна опровергла слухи о том, что она собирается покинуть Португалию. Напомним, певица живет в Лиссабоне уже около двух лет. Об этом пишет издание Visão.



По словам поп-дивы, у нее есть свой дом и устоявшаяся жизнь, несмотря на частые перелеты. Информация о том, что Мадонне надоело жить в Лиссабоне и она думает покинуть страну появилась весной этого года в португальской прессе. Однако, жизнь певицы заметно улучшилась, после того, как она наладила контакты с местными артистами.



«Меня вдохновляет эта меланхолия и теплая португальская гитара», - рассказала он.



Еще одной причиной пребывания певицы в Лиссабоне остается ее сын Дэвид Банда. Мальчик поступил в футбольную школу клуба «Бенфика», которая находится в Сейшале, в большом Лиссабоне.