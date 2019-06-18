Португалия: Мадонна планирует оставаться в Лиссабоне

Вторник, 18 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Мадонна планирует оставаться в Лиссабоне

Сын певицы продолжает учиться в школе клуба «Бенфика».

Американская поп-дива Мадонна опровергла слухи о том, что она собирается покинуть Португалию. Напомним, певица живет в Лиссабоне уже около двух лет. Об этом пишет издание Visão.

По словам поп-дивы, у нее есть свой дом и устоявшаяся жизнь, несмотря на частые перелеты. Информация о том, что Мадонне надоело жить в Лиссабоне и она думает покинуть страну появилась весной этого года в португальской прессе. Однако, жизнь певицы заметно улучшилась, после того, как она наладила контакты с местными артистами.

«Меня вдохновляет эта меланхолия и теплая португальская гитара», - рассказала он.

Еще одной причиной пребывания певицы в Лиссабоне остается ее сын Дэвид Банда. Мальчик поступил в футбольную школу клуба «Бенфика», которая находится в Сейшале, в большом Лиссабоне.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья