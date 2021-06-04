Португалия: Мадрид «раскрасили» в цвета португальского флага

Пятница, 04 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Мадрид «раскрасили» в цвета португальского флага

Иллюминация включена  в рамках выдвижения иберийской кандидатуры на проведение чемпионата мира по футболу 2030.

Португалия и Испания представят заявку на проведение мундиаля-2030, а Мадрид ознаменовал это событие особым освещением стадиона Ванда Метрополитано и дворца Сибелес.

Согласно официальному расписанию короля Испании, Филипп VI и Марселу Ребелу де Соуза будут присутствовать на «презентации иберийской кандидатуры», которая состоится 4 июля.

Презентация пройдет, в кулуарах футбольного матча между Португалией и Испанией, который пройдет на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

На церемонии также должны присутствовать главы правительств двух стран Антониу Кошта и Педро Санчес, а также президенты футбольных федераций Фернанду Гомеш и Луис Рубиалес.

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