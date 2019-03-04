Португалия: Мадуро приказал перенести офис PDVSA из Лиссабона

Собеседники агентства также отметили, что переезд представительства венесуэльской компании из Португалии в Россию технически выглядит несложно.

Переезд европейского представительства венесуэльской PDVSA из Лиссабона в Москву вполне возможен и технически выглядит несложно, считают опрошенные ТАСС эксперты. Кроме того, санкционные риски для России этот пусть и политический жест Венесуэлы, вряд ли несет, отмечают они.

Брифинг исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сегодня закончился ярким заявлением о том, что государственная нефтяная компания PDVSA перенесет свой офис из Лиссабона в Москву.

"Под словом офис тут надо понимать просто переезд европейского представительства. Это не компания переезжает. Слово офис в английском - это необязательно штаб-квартира, это и представительство в том числе", - сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам эксперта, для российских компаний, работающих с PDVSA, в этом тоже есть свой плюс. "Им будет проще общаться в силу того, что они будут находиться в одном городе. Это просто удобство взаимодействия. Но по ключевым вопросам все равно остается Каракас, по оперативным - представительство", - отметил он.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов также не видит препятствий для переезда лиссабонского офиса. "Мероприятие вряд ли как-то отразится на санкционном процессе, так как ограничениям подвержены поставки нефти, а переезд офиса на это не влияет", - считает он. В то же время трудно прогнозировать как отреагируют на это возможное событие американские и европейские власти, добавил эксперт, пишет ТАСС.

"Крупный российский бизнес, скорее всего, будет очень осторожен в любых заявлениях и тем более действиях, которые прямо или косвенно могут поддержать венесуэльские власти. Вероятность помочь венесуэльским властям не очень велика, а шансы спровоцировать дополнительные санкции, ограничения или какие-либо другие враждебные действия - очень и очень реальны. Такой расклад заставит наш бизнес быть очень и очень осторожным", - добавил Хестанов.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев напомнил о том, что Газпромбанк заморозил счета PDVSA. "Под дополнительные санкции никто попадать не хочет. Вот если перенесут офис - это будет событие", - считает он.

Поскольку венесуэльская компания является партнером крупных российских компаний, то можно ожидать, что офис будут искать такого же класса, то есть А/Б+, считает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков.

"Теоретически, PDVSA могут арендовать помещения у своих же российских партнеров через их дочерние структуры, занимающиеся офисной недвижимостью. Однако сложно оценить влияние переезда компании на рынок офисной недвижимости Москвы, так как пока не совсем понятен объем запроса", - заключил он.