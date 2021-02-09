Португалия: Мафра инвестирует 8,1 млн евро в социальное жилье

Глава муниципалитета Элдер Соуза Силва объяснил, что 8,1 миллиона евро будут инвестированы в строительство 17 новых домов в Мафре и приобретение и восстановление еще 50, разбросанных по всему муниципалитету.

Эти инвестиции будут возмещены Институтом жилищного строительства и городской реабилитации в размере около 3 млн евро и муниципалитетом в размере 815 000 евро, а оставшаяся сумма будет предоставлена ​​за счет льготного кредита.

На первом этапе инвестиции охватят 67 семей, в общей сложности 142 человека.

Государственный секретарь по жилищным вопросам Марина Гонсалвеш подчеркнула, что право на жилище остается «приоритетом государственной политики», тем самым обосновав важность программы «Первое право» для «устранения нехватки жилья» в стране.

В то время, когда пандемия усилила потребность в жилье, правительственный чиновник подчеркнул, что программа соответствует «среднему классу», когда существует «несоответствие между арендным рынком и доходом домохозяйства».

На церемонии была представлена ​​местная жилищная стратегия Мафры. Согласно документу, от малообеспеченных семей поступило 67 запросов о предоставлении жилья и 151 запрос о поддержке Программы доступной аренды, созданной муниципалитетом в 2014 году, когда поддержка достигла 35 семей с максимальной суммой в 14 000 евро.