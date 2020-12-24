Португалия: Мафре нужны прозрачные маски для общения с глухими

Муниципальная ассамблея Мафры одобрила рекомендацию использовать прозрачные маски некоторыми профессионалами и службами для облегчения общения с глухими.

Муниципалитету рекомендовалось раздавать прозрачные маски гражданам округа с нарушениями слуха, муниципальным служащим из пунктов общественного обслуживания и специалистам из школ и детских садов.

В документе подчеркивается, что «для сообщества глухих и людей с серьезными ограничениями слуха маски сильно затрудняют общение, поскольку в маске не удается использовать чтение по губам».

В рекомендации говорится, что «было бы важно принять во внимание эту часть жителей и помочь смягчить коммуникативные ограничения» за счет использования прозрачных масок сотрудниками муниципальных пунктов общественного обслуживания.

Согласно переписи населения 2011 года, в муниципалитете Мафры 2821 человек с нарушением слуха и 147 глухих.