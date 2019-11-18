Португалия: магазины на острове Flores закрываются из-за разрушенного порта

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: магазины на острове Flores закрываются из-за разрушенного порта

Предприниматели не могут восстановить доставку продуктов после урагана.

Сразу несколько компаний на острове Flores, одном из Азорских островов, вынуждены закрыться из-за перебоев с доставкой товаров и продуктов. Причиной стало полное разрушение порта острова ураганом Лоренцо. 

«Мы едва ли сможем продержаться до декабря. По крайней мере нам придется пойти на сокращение структуры», - рассказал журналистам новостного агенства Lusa один из предпринимателей острова Жорж Диаш, который держит несколько магазинов в муниципалитете Lajes das Flores.

Напомним, сокрушительный ураган разрушил торговый порт острова 2 октября. В следствии этого была нарушена работа барж, которые перевозили на остров контейнеры. В общей сложности острову был нанесен ущерб превышающий 330 млн евро. Сейчас для перевозок задействован небольшой причал, количество транспортируемых контейнеров серьезно сократилось.

Предприниматели описывают ситуацию как критическую и отмечают, что в порту соседнего острова находятся десятки контейнеров, которые они не могут доставить. Ситуацию с нехваткой товаров обостряется повышенным спросом на них в предверии рождественских праздников.

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