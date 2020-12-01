Португалия: магазины на заправках приносят миллиарды

По данным последнего исследования отраслевой компании, в 2019 году товарооборот круглосуточных магазинов, расположенных на заправочных станциях Испании и Португалии, составил около 1,2 млрд евро.

Валовая выручка соответствует примерно 7750 магазинам, которые в настоящее время работают в сетях розничной продажи топлива на Пиренейском полуострове.

Согласно исследованию, основанному на первичной информации, полученной от ведущих компаний, оборот указывает на увеличение продаж на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, что, однако, ниже, чем отклонение в 3,1%, зафиксированное в 2018 году. Что касается 2013-2019 гг., за этот период накопленный рост оборота сектора на Пиренейском полуострове приблизился к 19%.

Значительному росту продаж, наблюдавшемуся в последние годы, способствовало широкое присутствие этих заправочных станций и их долгие часы работы, а также увеличение дорожного движения и рост расходов домашних хозяйств.

Тем не менее, ожидается, что сектор столкнется с резким сокращением доходов в краткосрочной перспективе и ухудшением своей прибыльности из-за общего экономического спада и особого падения туристического спроса в результате пандемии.