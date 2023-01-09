Португалия: магазины с историей защищены до 2027 года

Понедельник, 09 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: магазины с историей защищены до 2027 года

Новый закон призван усилить механизмы защиты исторических заведений от повышения арендной платы и выселения до конца 2027 года.

В течение следующих пяти лет исторические магазины не смогут быть представлены Новому режиму городской аренды (NRAU) без соглашения между сторонами, устанавливает декрет-закон, опубликованный 9 января в Diário da República и вступающий в силу с 10 января.

Таким образом, арендаторы недвижимости, которая признана соответствующим муниципалитетом учреждением или объектом, представляющим местный исторический, культурный или социальный интерес, не могут быть представлены в NRAU и последующее обновление арендной платы до 31 декабря 2027 года, если они не согласны с этим.

Целью этого режима является защита магазинов от либерализации арендной платы , предоставление контрактам правовой защиты на пять или десять лет, в зависимости от режима лизинга, в котором они находятся.

Кроме того, Lojas com História освобождаются от налога на муниципальную собственность (IMI), а расходы на сохранение и техническое обслуживание учитываются в размере 110% при расчете налогооблагаемого дохода.

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