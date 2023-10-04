Португалия: магистратура Университета Порту - в числе лучших в мире

«Экономический факультет Университета Порту выделяется в мировом рейтинге QS со степенью магистра по маркетингу (91-100-е место), степенью магистра по менеджменту (101-110-е место), степенью магистра по моделированию, анализу данных и поддержке принятия решений (101-е место) и степень магистра финансов (111-120-е место)», - объявил университет.

Важно объяснить, что классификация основана на пяти основных критериях: возможности трудоустройства, должности, занимаемые бывшими студентами, разнообразие студентов и преподавателей, интеллектуальное лидерство (академическая репутация, научная продуктивность и т. д.), соотношение цены и качества (стоимость степени магистра, зарплата выпускников и др.).

Ежегодно этот глобальный рейтинг разрабатывается британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS) на основе мнения более 61 тысячи работодателей и 48 тысяч ученых.

Учитывая результаты, полученные в этом году, директор факультета экономики Университета Порту Оскар Афонсо подчеркивает: «Тот факт, что в последние годы мы заняли видное место в рейтинге QS, является свидетельство нашего стремления к совершенству. Мы полны решимости продолжать формировать и готовить ведущих экономистов и менеджеров завтрашнего дня».