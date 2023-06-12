Португалия: май был лучшим месяцем для кинотеатров

В мае португальские кинотеатры приняли более миллиона зрителей, что на 56,6% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года и лучшим месяцем 2023 года для национальных кинотеатров, сообщило ICA 12 июня.

Согласно ежемесячным данным Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), в мае португальские кинотеатры посетили 1094 миллиона зрителей, что не бывало с декабря 2022 года.

В 2022 году барьер в один миллион зрителей был преодолен в июле, августе и декабре.

С точки зрения выручки, май также был лучшим месяцем 2023 года с 6,4 млн евро, в результате чего общая сумма за год составила 26,3 млн евро , что на 46,7% выше 17,9 млн, достигнутых за первые пять месяцев 2022 года.

Цифры за май этого года связаны с премьерой «Форсажа X» Луи Летерье, которая собрала 442 726 зрителей за 13 дней выставки, за которой последовали самые популярные «Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна с 208 392 гостей.

Далее в списке римейк Роба Маршалла «Русалочка» с 93 000 зрителей и «Super Mario Bros: The Movie» Аарона Хорвата, Майкла Еленика и Пьера Ледюка с 82 000 зрителей. украинский фильм «Мавка. Душа леса» Олега Маламужа и Александры Рубан, 32 тысячи зрителей.

В списке самых просматриваемых португальских фильмов года две майские премьеры: «Mal Viver» и «Viver Mal» Жоао Каниху, соответственно, на третьем и четвертом месте, с 11 225 и 7 092 зрителями.

Самая просматриваемая национальная работа 2023 года - «Амадео» Висенте Алвеса-ду-О с 12 758 работами, за которым следует номинант на «Оскар» «Торговцы льдом» Жоао Гонсалеса, который посмотрели 11 544 человека.