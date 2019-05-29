Португалия: максимальный риск пожара объявлен в 10 муниципалитетах

Португальский институт моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) объявил о максимальной угрозе пожара в десяти муниципалитетах. Это Тавира, Алкутим (Фаро), Гавиан, Низа (Порталегре), Абрантиш, Сардуал, Масао (Сантарен), Проэнса-а-Нова, Вила-де-Рей и Вила-Велья-де-Родао (Каштелу-Бранку).



Риск пожара на уровень ниже также объявлен в 60 других населенных пунктах в Фаро, Беже, Сантарене, Каштелу-Бранку, Порталегре, Визеу, Коимбре, Гуарде, Вила-Реале, Браге и Брагансе.



Синоптики сделали такие выводы исходя из анализа скорости ветра, температуры, влажности воздуха, а также количества осадков за минувшие сутки.