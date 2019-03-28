Португалия: максимальный уровень риска лесных пожаров в Фару

Риск возникновения пожаров в двух муниципалитетах округа Фару - Сау-Браш-де-Алпортел и Алкотим признан «максимально высоким». Такой прогноз распространили синоптики института моря и атмосферы (Português do Mar e da Atmosfera). Максимальный уровень угрозы пожаров будет сохраняться весь четверг, 28 марта. Метеорологи пришли к такому заключению, сопоставив температуру воздуха, скорость ветра влажность воздуха и количество осадков.

Из-за риска возгорания, эти районы будут патрулировать бойцы национальной гвардии (Guarda Nacional Republicana). «Высокий» уровень риска также объявлен в городе Лоле, Тавире, в округе Фару, Алмодоваре, Беже, Мелгасу и Виане-ду-Каштелу.

Уровней риска возникновения пожара всего пять, они варьируются от «низкого» до «максимального».