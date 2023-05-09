Португалия: максимум заполняемости с 1996 года

Показатель составил 68,5%, что на 3,3 процентных пункта выше значений 2019 года, даже превысив цифры до пандемии.

Алгарве превзошел в апреле рекорд 1996 года, показав заполняемость номеров в отелях на уровне 68,5%, объявила 8 мая Ассоциация отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA) .

В заявлении AHETA говорится, что заполняемость на номер в Алгарве составила 68,5%, то есть на 3,3 процентных пункта выше, чем в 2019 году, до того, как этот сектор пострадал от пандемии Covid-19, и на 6,3 процентных пункта выше, чем было подтверждено в апреле 2022.

«По сравнению с тем же месяцем предыдущего года больше всего выросли ирландский рынок (с более чем 2,6 процентными пунктами) и британский (с 1,8 процентными пунктами)», - говорится в примечании.

По географическому признаку наибольший рост по сравнению с 2019 годом произошел в районах Виламоура, Квартейра и Кинта-ду-Лаго (на 8,2 процентных пункта больше), Карвоейру и Армасан-де-Пера (на 7,8 процентных пункта больше), а также в Монте-Гордо и Вила-Реал-де-Санту-Антониу (рост на 7,6 процентных пункта).