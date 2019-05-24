Португалия: Малиновский может перейти в «Спортинг»

26-летнего хавбека рассматривает «Спортинг», сообщает A Bola. По информации издания, на данный момент лиссабонский клуб не устраивает трансферная стоимость футболиста, которая оценивается в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Малиновский входит в сферу интересов московского «Спартака».

В текущем сезоне Малиновский провел 50 матчей на клубном уровне, в которых забил 16 голов и сделал столько же результативных передач, пишет news.sportbox.ru.

Хавбек провел за сборную Украины 20 матчей и стал автором двух голов.