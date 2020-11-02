Португалия: мало тоурад, но явка публики очень высока

Об этом сообщила Португальская федерация тоурады (ProToiro).

ProToiro подчеркивает, что отрасль «выжила» без поддержки государственных средств, и указывает на то, что в этом году в Португалии состоялось всего 48 шоу, тогда как в 2019 году их было 207.

«Эти цифры прерывают тенденцию роста за последние три года, а ведь за 2019 тоурады посмотрели 469 тысяч зрителей», - указывает федерация.

В заявлении говорится, что президент Португальской ассоциации предпринимателей тоурады (APET) Рикарду Левезинью предупреждает, что с экономической точки зрения «это был отрицательный год» для отрасли.

«Мы рады, что можем проводить представления строго в соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения и Генеральной инспекцией культурной деятельности (IGAC), но применение новой ставки НДС в размере 23% к этим шоу абсурдно и незаконно, поэтому мы призываем вернуть ставку в 6%», - говорится в сообщении.

Сезон боев с быками в Португалии начинается ежегодно 1 февраля в Моурао (Эвора) и заканчивается 1 ноября в Карташу (Сантарен). В 2020 году из-за ограничений, вызванных пандемией, шоу в Карташу было отменено.