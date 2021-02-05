Португалия мало тратит на борьбу с пандемией

Пятница, 05 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия мало тратит на борьбу с пандемией

По этому показателю страна занимает третье место в Евросоюзе.

Несмотря на то, что Португалия является одной из наиболее пострадавших с точки зрения здоровья и экономики, она является третьей страной в еврозоне, которая меньше тратит на борьбу с кризисом, вызванным пандемией.

В статье, опубликованной Европейским центральным банком, говорится, что португальский пакет мер по борьбе с пандемией стоит три процента ВВП.

Только Финляндия и Испания имеют менее эффективные меры.

Что касается мер с потенциальным воздействием в будущем, таких как дефолт по кредитам, Португалия находится в середине таблицы.

Исследование ЕЦБ подтверждает, что страны Северной Европы прилагают самые большие бюджетные усилия для борьбы с пандемией.

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