Португалия мало тратит на борьбу с пандемией
По этому показателю страна занимает третье место в Евросоюзе.
Несмотря на то, что Португалия является одной из наиболее пострадавших с точки зрения здоровья и экономики, она является третьей страной в еврозоне, которая меньше тратит на борьбу с кризисом, вызванным пандемией.
В статье, опубликованной Европейским центральным банком, говорится, что португальский пакет мер по борьбе с пандемией стоит три процента ВВП.
Только Финляндия и Испания имеют менее эффективные меры.
Что касается мер с потенциальным воздействием в будущем, таких как дефолт по кредитам, Португалия находится в середине таблицы.
Исследование ЕЦБ подтверждает, что страны Северной Европы прилагают самые большие бюджетные усилия для борьбы с пандемией.