Португалия мало тратит на борьбу с пандемией

Несмотря на то, что Португалия является одной из наиболее пострадавших с точки зрения здоровья и экономики, она является третьей страной в еврозоне, которая меньше тратит на борьбу с кризисом, вызванным пандемией.

В статье, опубликованной Европейским центральным банком, говорится, что португальский пакет мер по борьбе с пандемией стоит три процента ВВП.

Только Финляндия и Испания имеют менее эффективные меры.

Что касается мер с потенциальным воздействием в будущем, таких как дефолт по кредитам, Португалия находится в середине таблицы.

Исследование ЕЦБ подтверждает, что страны Северной Европы прилагают самые большие бюджетные усилия для борьбы с пандемией.