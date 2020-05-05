Португалия: малому бизнесу возместят затраты на санобработку

Вторник, 05 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: малому бизнесу возместят затраты на санобработку

Компенсация составит 80% расходов.

Премьер-министр страны Антонио Кошта заявил, что правительство возместит компаниям малого бизнеса деньги, потраченные на санитарную обработку помещений и средства индивидуальной защиты для персонала и клиентов. Владельцам фирм, большинство из которых работают в ресторанном бизнесе, будут возмещены 80% расходов.

«Это программа, специально предназначенная для малого бизнеса, в частности, в сфере торговли и общепита, с целью выплаты невозмещаемой компенсации в размере 80% расходов», - сообщил Кошта.

Премьер-министр рассказал, что компенсации можно получить на расходы от 500 до 5000 евро на санитарную обработку и средства индивидуальной защиты. Кошта подчеркнул, что меры правительства направлены на сохранение ликвидности компаний и доходов предприятий. Возмещению подлежат затраты, которые были сделаны со дня вступления в силу чрезвычайного положения. Заявку на финансовую помощь можно будет подать с 11-го мая. 

Компенсации должны покрыть широкий спектр расходов, таких как санитарная обработка, приобретение средств гигиены, обработка помещений химикатами против насекомых. В правительстве пообещали, что серьезных ограничений на категории расходов не будет.

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