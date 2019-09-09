Португалия: «Манчестер Сити» может подписать игрока «Бенфики»
Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш может продолжить карьеру в Англии.
20-летний португальский футболист находится в сфере интересов «Манчестер Сити».
Как сообщают португальские СМИ, английский клуб рассчитывает подписать хавбека в зимнее трансферное окно.
Трансферная стоимость молодого игрока оценивается в 15 млн евро, пишет news.sportbox.ru.
Луиш в текущем сезоне провел пять матчей в чемпионате Португалии, в которых сделал одну голевую передачу.