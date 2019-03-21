Португалия: «Манчестер Сити» присматривается к Фелишу

Четверг, 21 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Манчестер Сити» присматривается к Фелишу

«Манчестер Сити» вслед за другими топ-клубами обратил свой взор на полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

19-летний португалец, которого пресса уже успела окрестить «новым Криштиану Роналду», дебютировал в основном составе «Бенфики» в августе прошлого года, уже успев забить 12 голов и отдать 6 голевых передач во всех турнирах. Это способствовало вызову Фелиша в национальную сборную Португалии на отборочные матчи Евро-2020 против Украины и Сербии, пишет news.sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что на Фелиша претендует сразу несколько больших европейских клубов, включая «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселону», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Боруссию».

Контракт Фелиша с «Бенфикой» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных за португальца составляет 120 миллионов евро.

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