Португалия: «Манчестер Сити» присматривается к Фелишу

19-летний португалец, которого пресса уже успела окрестить «новым Криштиану Роналду», дебютировал в основном составе «Бенфики» в августе прошлого года, уже успев забить 12 голов и отдать 6 голевых передач во всех турнирах. Это способствовало вызову Фелиша в национальную сборную Португалии на отборочные матчи Евро-2020 против Украины и Сербии, пишет news.sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что на Фелиша претендует сразу несколько больших европейских клубов, включая «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселону», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Боруссию».

Контракт Фелиша с «Бенфикой» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных за португальца составляет 120 миллионов евро.