Португалия: "Манчестер Юнайтед" подписал с Бруну Фернандешем контракт

Пятница, 31 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия:

"Манчестер Юнайтед" подписал с португальским футболистом Бруну Фернандешем контракт сроком на пять с половиной лет.

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

В соглашении 25-летнего полузащитника также прописана опция о возможном продлении договора еще на один сезон, пишет РИА Новости.

О переходе Фернандеша официально было объявлено в среду. За трансфер хавбека "МЮ" заплатил лиссабонскому "Спортингу" 55 миллионов евро, при этом португальский клуб может получить еще до 25 миллионов в качестве бонусов за успешное выступление игрока.

Фернандеш перешел в "Спортинг" из итальянской "Сампдории" в 2017 году. В составе лиссабонского клуба он забил 63 гола в 137 матчах, выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги, дважды признавался лучшим игроком чемпионата Португалии.

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