Португалия: Маркос Антонио перешел в «Шахтер»

Среда, 09 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Маркос Антонио перешел в «Шахтер»

Фонсека подтвердил информацию о трансфере Антонио в «Шахтер».

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о покупке клубом полузащитника «Эшторила» Маркоса Антонио.

— Могу ли подтвердить, что «Шахтер» будет покупать Антонио из «Эшторила»? Да, это молодой парень, за которым мы некоторое время наблюдали. У нас политика клуба: приглашать молодежь. Это игрок, который будет выступать в нашей команде, — сказал Фонсека в интервью Record.

В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Португалии 18-летний бразилец провел 3 матча, пишет news.sportbox.ru.

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