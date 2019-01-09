Португалия: Маркос Антонио перешел в «Шахтер»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о покупке клубом полузащитника «Эшторила» Маркоса Антонио.

— Могу ли подтвердить, что «Шахтер» будет покупать Антонио из «Эшторила»? Да, это молодой парень, за которым мы некоторое время наблюдали. У нас политика клуба: приглашать молодежь. Это игрок, который будет выступать в нашей команде, — сказал Фонсека в интервью Record.

В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Португалии 18-летний бразилец провел 3 матча, пишет news.sportbox.ru.