Португалия: Маркос Антонио перешел в «Шахтер»
Фонсека подтвердил информацию о трансфере Антонио в «Шахтер».
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о покупке клубом полузащитника «Эшторила» Маркоса Антонио.
— Могу ли подтвердить, что «Шахтер» будет покупать Антонио из «Эшторила»? Да, это молодой парень, за которым мы некоторое время наблюдали. У нас политика клуба: приглашать молодежь. Это игрок, который будет выступать в нашей команде, — сказал Фонсека в интервью Record.
В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Португалии 18-летний бразилец провел 3 матча, пишет news.sportbox.ru.