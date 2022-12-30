Португалия: машинисты поездов CP бастуют 4 и 5 января

Пятница, 30 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: машинисты поездов CP бастуют 4 и 5 января

Минимальные услуги покрывают только 30% поездок.

Машинисты требуют повышения зарплаты, соблюдения соглашения компании и протокола психологического сопровождения в случае неурожая и аварий.

4 и 5 января машинисты государственной железнодорожной компании будут остановлены на 24 часа в сутки. Минимальные услуги покроют только 30% поездок, запланированных на следующую среду и четверг.

Кроме того, с 3 по 8 января будут остановки в овертайме и в дни отдыха.

Забастовку объявил профсоюз машинистов SMAQ. Эти работники требуют повышения заработной платы, покрывающей инфляцию, зафиксированную в 2022 году, соблюдения соглашения компании, подписанного в этом году с CP, а также «внедрения эффективного протокола психологического мониторинга машинистов поездов в случае травм людей на пути и аварий».

С этой остановкой CP будет находиться под 24-часовой забастовкой третью неделю подряд.

Напомним, 23 и 26 декабря произошла остановка, вызванная группой из восьми профсоюзов железнодорожников, которые потребовали выплаты финансовой премии, чтобы компенсировать последствия инфляции в 2022 году.

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