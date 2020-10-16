Португалия: машины становятся все старее

Пятница, 16 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: машины становятся все старее

Средний возраст отправляемых на свалку транспортных средств продолжает расти, как и возраст автопарка.

Португальцы путешествуют на автомобилях, которые становятся все более старыми, поэтому менее безопасными и менее экологичными.

Данные Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP) показывают, что с 2000 года средний возраст автомобилей в Португалии увеличился с 7,2 до 12,9 лет.

Это означает, что из пяти млн легковых автомобилей, передвигающихся по национальным дорогам, 62% старше 10 лет. Из них почти 900 тысяч машин старше 20 лет. Этот уровень выше среднего европейского.

В 2019 году на свалку чаще всего отправлялись автомобили Renault, Opel, Fiat, Ford, Volkswagen. Это предсказуемый результат, поскольку Renault на протяжении многих лет является лидером продаж в Португалии, следовательно, этих машин в стране больше.

ACAP предлагает правительству создать стимул сдавать старые автомобили в утиль. В стране старых машин, где автопромышленность и торговля переживают трудные времена, ACAP считает, что такой стимул был бы важным шагом сразу в трех направлениях: безопасности дорожного движения, окружающей среды и экономики.

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