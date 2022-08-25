Португалия: маски больше не нужны, но есть исключения

В то же время, режим повышенной готовности по Covid-19 продлен до 30 сентября.

Использование маски в общественном транспорте, такси, самолетах и аптеках больше не будет обязательным, заявила 25 августа министр здравоохранения Марта Темидо на пресс-конференции после заседания Совета министров.

Министр пояснил , что существует «стабильная тенденция случаев» Covid-19 и условия для прекращения обязательного использования средств защиты в этих ситуациях.

Ношение масок остается обязательным в домах престарелых и учреждениях, оказывающих медицинскую помощь.

Марта Темидо, однако, отметила, что отказ от использования маски в общественном транспорте и аптеках «не отменяет того факта, что люди всегда должны защищать себя, если считают нужным».

В постановлении Совета Министров Правительство обосновывает принятое решение с учетом «положительного развития эпидемиологической ситуации», считая целесообразным, как таковое, «продвигаться вперед в отмене ограничительных мер, всегда обеспечивая их соразмерность».

Тем не менее, правительство продлило режим повышенной готовности на материковой части Португалии до 30 сентября из-за пандемии.