Португалия: маски нужно носить только в транспорте и домах престарелых

После двух лет пандемии и почти полностью вакцинированного населения Совет министров в этот четверг принял решение отменить ношение маски в закрытых помещениях, в том числе в школах.

Именно в апреле 2020 года использование масок стало обязательным.

«Мы не на идеальном уровне, но намерены открыто предположить, что пройденный сейчас путь позволяет нам изменить рамки, которые у нас были. Мы исходим из того, что обстоятельства пандемии изменились», - пояснила Марта Темидо на пресс-конференции Совета министров.

Однако есть два исключения: места, посещаемые «особо уязвимыми людьми», такие как медицинские учреждения, дома престарелых, учреждения длительного ухода и другие сооружения такого типа, и места, характеризующиеся «высокой интенсивностью использования, затрудненной вентиляцией и отсутствием альтернатив, как в случае коллективного пассажирского транспорта, включая самолеты, такси и транспорт TVDE», - пояснила Темидо.

Что касается дня, когда это решение вступит в силу, то министр при президенте Мариана Виейра да Силва указала, что резолюция должна быть опубликована 22 апреля, а меры вступят в силу на следующий день после их публикации, то есть 23 апреля.