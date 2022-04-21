Португалия: маски нужно носить только в транспорте и домах престарелых

Четверг, 21 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: маски нужно носить только в транспорте и домах престарелых

Правительство отменяет обязательное ношение масок, за исключением домов престарелых и транспорта.

После двух лет пандемии и почти полностью вакцинированного населения Совет министров в этот четверг принял решение отменить ношение маски в закрытых помещениях, в том числе в школах.

Именно в апреле 2020 года использование масок стало обязательным.

«Мы не на идеальном уровне, но намерены открыто предположить, что пройденный сейчас путь позволяет нам изменить рамки, которые у нас были. Мы исходим из того, что обстоятельства пандемии изменились», - пояснила Марта Темидо на пресс-конференции Совета министров.

Однако есть два исключения: места, посещаемые «особо уязвимыми людьми», такие как медицинские учреждения, дома престарелых, учреждения длительного ухода и другие сооружения такого типа, и места, характеризующиеся «высокой интенсивностью использования, затрудненной вентиляцией и отсутствием альтернатив, как в случае коллективного пассажирского транспорта, включая самолеты, такси и транспорт TVDE», - пояснила Темидо.

Что касается дня, когда это решение вступит в силу, то министр при президенте Мариана Виейра да Силва указала, что резолюция должна быть опубликована 22 апреля, а меры вступят в силу на следующий день после их публикации, то есть 23 апреля.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)