Португалия: маски останутся до середины сентября

Среда, 09 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: маски останутся до середины сентября

Ношение маски в общественных местах продлено еще на 90 дней.

Парламент одобрил законопроект PS, который продлевает обязанность носить маски в общественных местах еще на 90 дней. Эта мера действовала в Португалии с 28 октября до 13 июня.

Законопроект PS был одобрен в целом, специальным и окончательным глобальным голосованием.

Это третье обновление постановления, но на этот раз автором законопроекта выступила Социалистическа партия PS.

Согласно тексту, закон продлевается на тех же условиях, которые действуют с 28 октября, еще на 90 дней, то есть до середины сентября, если считать с 14 июня.

После продления срока действия постановления без изменений сохраняется возможность наложения штрафов в размере от 100 до 500 евро на тех, кто его не выполняет.

В законе указано, что использование маски является обязательным для лиц старше десяти лет для доступа, передвижения или постоянного пребывания в общественных местах и ​​на улицах всякий раз, когда физическое расстояние, рекомендованное органами здравоохранения, оказывается несоблюденным.

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