Португалия: маски остаются обязательными

«Настоящий закон определяет возобновление временного введения обязательного использования маски для доступа, передвижения или постоянного использования в общественных местах и ​​на дорогах», - говорится в документе, опубликованном 5 апреля в Diário da República.

Закон гласит, что «использование маски лицами в возрасте 10 лет и старше является обязательным для доступа, передвижения или постоянного пребывания в общественных местах и ​​на дорогах, когда невозможно соблюдать физическое расстояние, рекомендованное органами здравоохранения».

Это требование может быть отменено:

- при предъявлении медицинской справки об инвалидности;

- при предъявлении медицинского заключения в случае людей с когнитивными нарушениями, нарушениями развития и психологическими расстройствами;

- при предъявлении медицинской декларации, подтверждающей, что клиническое состояние человека не соответствует использованию масок;

- когда использование маски несовместимо с характером деятельности, которую выполняют люди;

- в отношении людей, которые являются частью одного домашнего хозяйства, когда они не находятся в непосредственной близости от третьих лиц.