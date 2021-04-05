Португалия: маски остаются обязательными

Понедельник, 05 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: маски остаются обязательными

Требование носить маски в общественных местах сохранится как минимум до 15 июня.

«Настоящий закон определяет возобновление временного введения обязательного использования маски для доступа, передвижения или постоянного использования в общественных местах и ​​на дорогах», - говорится в документе, опубликованном 5 апреля в Diário da República.

Закон гласит, что «использование маски лицами в возрасте 10 лет и старше является обязательным для доступа, передвижения или постоянного пребывания в общественных местах и ​​на дорогах, когда невозможно соблюдать физическое расстояние, рекомендованное органами здравоохранения».

Это требование может быть отменено:
- при предъявлении медицинской справки об инвалидности;
- при предъявлении медицинского заключения в случае людей с когнитивными нарушениями, нарушениями развития и психологическими расстройствами;
- при предъявлении медицинской декларации, подтверждающей, что клиническое состояние человека не соответствует использованию масок;
- когда использование маски несовместимо с характером деятельности, которую выполняют люди;
- в отношении людей, которые являются частью одного домашнего хозяйства, когда они не находятся в непосредственной близости от третьих лиц.

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