Португалия: маски придется носить до апреля

За нарушение этого правила грозит штраф от 100 до 500 евро.

Во вторник в парламенте был одобрен законопроект PSD, который продлит обязательное использование маски в общественных местах еще на три месяца.

Эта мера действовала с 28 октября и закончится 5 января, но принятый закон продлевает действие предыдущего еще на 90 дней без изменений. Перед вступлением в силу закон должен быть утвержден президентом.

«Сохранение ситуации общественного бедствия из-за пандемии Covid-19, которая определила объявление чрезвычайного положения, и последовательные предупреждения экспертов о возрастающем риске обострения инфекций при отсутствии мер, абсолютно не рекомендуют расслабляться. Нужны меры по предотвращению и смягчению передачи вируса, особенно самые простые, такие как обязательное использование масок в общественных местах», - сообщает PSD.

В законе указано, что использование маски, которую нельзя заменить на защитный козырек, является обязательным для людей старше десяти лет при доступе, перемещении или нахождении в общественных местах и ​​на дорогах, «когда физическое расстояние, рекомендованное органами здравоохранения, оказывается нарушенным».

Однако люди, которые «принадлежат к одной семье, когда они не находятся рядом с третьими лицами», могут не надевать маски, не нарушая правил. То же самое относится к людям, имеющим медицинское свидетельство о многофункциональной инвалидности или медицинское заключение, которое доказывает, что клиническое состояние или когнитивные нарушения не позволяют использовать маски. Если использование маски «несовместимо с характером деятельности, которую проводят люди», ношение также не обязательно.